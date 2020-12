La pizza di Ciro Salvo a Londra con il suo 50 Kalò, si aggiudica i "Tre Spicchi" del Gambero Rosso

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il Restaurant e Pizzeria 50 Kalò di Ciro Salvo a Londra si aggiudica i Tre Spicchi nella guida Top Italian Restaurants 2021 del Gambero Rosso: il massimo riconoscimento, assegnato solo a 15 pizzerie del mondo. Si tratta di un nuovo prestigioso premio per la sede londinese di Ciro Salvo che a soli pochi mesi dall’apertura del luglio 2018, aveva conquistato pubblico e critica entrando nella top ten delle migliori pizzerie nel mondo. Già Best Italian Pizzeria in London 2019 per il Gambero Rosso e Miglior Pizzeria d’Europa 2019 per 50 Top Pizza Europa, nel 2020 conquista i premi speciali della Guida 50 Top Pizzaper il Miglior servizio di sala, Miglior pizzaiolo dell’Anno e Miglior Carta dei Vini 2020. - (PRIMAPRESS)