La Distilleria Petrone lancia gli iMIX Fresh Cocktail

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Nascono gli "iMIX - Fresh Cocktail" con ingredienti separati da miscelare e shakerare all'istante per poi sorseggiare il proprio drink preferito sulla spiaggia, durante un picnic, a casa con gli amici o dovunque lo si desideri. A lanciare questo nuovo modo di vivere i cocktail prêt-à-porter è l'Antica Distilleria Petrone, azienda casertana capitanata dal giovane manager Andrea Petrone, che ha puntato sull'innovativo mini shaker iMIX brevettato dalla start up napoletana 4.0 Smart Drinks. L'iMIX nella capsula superiore contiene i singoli ingredienti separati e nella parte inferiore presenta un bicchiere: ruotando la capsula, gli ingredienti scendono nel bicchiere e, grazie all'originale meccanismo brevettato, possono essere shakerati e miscelati all'istante per dare vita a un perfetto cocktail fresco.

A differenza degli altri drink "pronti" disponibili sul mercato, che in genere sono dei premiscelati, gli "iMIX - Fresh Cocktail" presentano delle caratteristiche organolettiche superiori perché la miscelazione effettuata al momento del consumo fa aprire in modo ottimale le molecole e sprigionare al meglio il gusto dei vari ingredienti.

Sei i cocktail attualmente disponibili, tutti firmati dal Bar Manager e mixologist Roberto Onorati, da scegliere tra gli internazionali Cosmopolitan, Daiquiri Passion e Sex on the Beach o tra i nuovissimi Limoncello Red, Amarè Crush e Guappa Rum e Pera che appartengono alla linea "Italian temptation" creata con i liquori di punta dell'Antica Distilleria Petrone.

Gli "iMIX - Fresh Cocktail" potranno essere acquistati dal 4 marzo sull'e-commerce dell'Antica Distilleria Petrone (www.distilleriapetrone.it) o presso lounge bar, stabilimenti balneari, locali sulla spiaggia, hotel e b&b. - (PRIMAPRESS)