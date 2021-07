La Cacio e Pepe eseguita in modo scientifico con la blockchain della start-up pOsti e firmato dallo chef Paolo Cacciani

(PRIMAPRESS) - ROMA - Se il dibattito sull’esecuzione perfetta di una “cacio e pepe” vi appassiona e se volete esser certi in modo scientifico non solo della procedura ma degli ingredienti che la devono comporre in modo inequivocabile, ecco che arriva in aiuto la blockchain. Si tratta della catena della tracciabilità che ne stigmatizza tutti i passaggi. A certificare la garanzia di autenticità è la start-up pOsti che nel corso dell’iniziativa “Vino X Roma” in corso al Giardino delle Cascate dell’Eur di Roma, ha presentato il progetto Ristorante Tipico Romanesco in cui il Ristorante Cacciani di Frascati ha eseguito con la tecnologia blockchain il famoso e celebrato piatto romano in collaborazione con la Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio. - (PRIMAPRESS)