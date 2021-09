La battaglia del Prosecco tra Italia e Croazia. Le Regioni invocano il Governo per la difesa dell'identità

Prosecco croato

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - La battaglia tra la Croazia e l'italia, ma in particolare della Regione Veneto,sulla denominazione del prosecco non è nuova. La richiesta della Croazia in Unione Europea per la protezione del 'Prosek' rappresenta "un pericolo" e il "tentativo di evocare la qualità delle produzioni italiane ai soli fini commerciali, attraverso lo sfruttamento della notorietà mondiale acquisita da un prodotto italiano". Lo affermano le Regioni al termine della Conferenza. "Chiediamo al ministro Patuanelli che siano attivate tutte le iniziative possibili per una decisa opposizione alla richiesta della Croazia. Siamo disponibili a supportare le conseguenti azioni del governo", dicono. - (PRIMAPRESS)