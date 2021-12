L'amaro di Cassis Morenico della piemontese Cascina Ceich tra passato e futuro per gli spirit di fine pasto

(PRIMAPRESS) - TORINO - L'Amaro di Cassis Morenico è una new entry in Cascina Ceich, la struttura agricola di San Grato di Aglié - a pochi passi dalle mura del castello sito UNESCO e della Villa Il Meleto, la casa che fu del poeta Guido Gozzano. - La cascina, tipica delle architetture canavesi, dopo la ristrutturazione del 2010 ha creato di recente un cascinale ad impianto semicircolare a raggiera per la coltivazione di arbusti di ribes nero. Prodotto primcipe nella produzione del Cassis Morenico. Il Cassis Morenico nasce da un’idea di Laura Moreschini, biologa, che ha creato con successo due prodotti, la Crème di Cassis Morenico e il Cassis Morenico. Medesima lavorazione, ma con la differenza che la prima ha una percentuale zuccherina maggiore. Inoltre, grazie al vigneto di proprietà, Cascina Ceich produce anche uno spumante a base di Erbaluce di Caluso DOCG, con il quale è possibile anche creare un insolito Kir a base di Cassis. E tra le novità 2021 della cascina Ceich è entrato l'Amaro di Cassis Ceich pensato per concludere gli abbondanti pasti delle feste. La base di ribes nero e di un mix di erbe tra cui genziana, achillea, assenzio e menta che sembra ripercorrere a dosi invertite vecchie ricette settecentesche. www.cassismorenico.it/ - (PRIMAPRESS)