Il presidente della Camera a pranzo da Ieri, Oggi, Domani

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Ancora sorprese tra i tavoli della trattoria e pizzeria “Ieri, Oggi, Domani” che ha ospitato il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. A raccontare con stupore e soddisfazione l'avvenimento è lo stesso patron del popolare locale di via Nazionale. “All’improvviso - ha spiegato Pasquale Casillo- mi sono trovato al cospetto di un nugolo di agenti che perlustravano la via e controllavano ogni angolo del mio ristorante. Ho chiesto cosa stessero con un tradizione prego mi dica... e loro mi hanno risposto stiamo ispezionando. Non contento ho insistito chiedendo il perchè, e stavolta, mi sono sentito rispondere: il presidente della Camera ha scelto di pranzare da lei”. Si allunga sempre più, quindi, anche con questo nuovo illustre commensale, l'elenco dei vip che scelgono per il pranzo e la cena lo storicizzato locale napoletano felicemente diviso tra la tradizione e la modernità. Piatti, quelli di “Ieri, Oggi, Domani” che, pure al cospetto del politico italiano Fico, nato proprio a Napoli, hanno sicuramente fatto bella figura nel nome di una terra di bontà senza tempo. Napoletano doc, ex allievo del Liceo Umberto e una laurea in Scienze della Comunicazione con una tesi sulla Identità sociale e linguistica della musica neomelodica napoletana, al presidente Fico non saranno certo sfuggite le prelibatezze dello chef e del pizzaiolo di casa, insieme alla cordialità del patron Casillo sempre più proiettato verso una Napoli d'eccellenza. - (PRIMAPRESS)