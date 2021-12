Il miglior panettone innovativo di Re Panettone Napoli 2021 è il "Panconciato" della Pasticceria Cappiello

La Giuria di Re Panettone

Il Miglior Panettone Innovativo di Re Panettone Napoli 2021 è "Panconciato" della Pasticceria Cappiello di Santa Maria Capua Vetere, un lievitato salato con formaggio conciato romano, salsiccia di nero casertano e pomodoro San Marzano essiccato. La giuria di esperti e critici composta da Antonio Tubelli, cuoco e storico della cucina, i giornalisti Santa Di Salvo, Benedetta Gargano, Nunzia Clemente, Tommaso Luongo Delegato Ais Napoli e lo chef Lino Scarallo Stella Michelin di Palazzo Petrucci Napoli, ha valutato alla cieca le creazioni dei 14 pasticcieri presenti alla kermesse, con la collaborazione degli studenti dell'Istituto Alberghiero Elena di Savoia di Napoli. Il panettone di Michelangelo Cappiello è stato definito il più innovativo: "un vero panettone molto equilibrato e carico di qualità". Secondo classificato "L'originale" della Pasticceria In Croissanteria Lab in provincia di Bergamo che ha presentato un panettone realizzato solo con lievito madre senza canditi e uvetta, aromatizzato al limone; terzo classificato "Espresso Napoletano" di Giuseppe Mascolo della Pasticceria omonima di Visciano che si è distinto per un lievitato impastato con caffè espresso napoletano con in sospensione gocce di cioccolato. Ai tre vincitori va in premio un buono in merce offerto da Agrimontana, sponsor, insieme a Molino Dallagiovanna, della kermesse.

La sesta edizione di Re Panettone Napoli, il tradizionale appuntamento per degustare, conoscere e acquistare i migliori panettoni artigianali d'Italia e della Campania, quest'anno ospitato nelle sale del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, ha riscosso grande successo. In esposizione, degustazione e vendita le creazioni di quattordici pasticcieri provenienti da diverse regioni italiane, selezionati secondo regole rigorose nei mesi precedenti la manifestazione. Per la prima volta quest'anno accanto ai panettoni i pasticcieri hanno proposto anche una selezione di altri dolci natalizi.