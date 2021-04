Il manifesto "CittàslowBee" delle Città del Miele in occasione della prossima Giornata Mondiale delle Api

(PRIMAPRESS) - VERONA - Le api come sensori dei cambiamenti climatici stanno determinando un vero e proprio movimento di associazioni ambientaliste a difesa dell’ecosistema generato dalle “impollinatrici” che proprio per gli effetti di pesticidi e bizze del meteo si stanno riducendo. Le Città del Miele hanno aderito al Manifesto “CittàslowBee: concretamente per le api, sentinelle della biodiversità”, elaborato da Cittàslow International e patrocinato dal neo istituito Ministero della Transizione Ecologica e che sarà presentato in occasione della Giornata Mondiale delle Api, in programma il 20 maggio prossimo. L’evento anticipa di due giorni la giornata mondiale della biodiversità, che si celebra il 22 maggio. Con i suoi 1.473.000 alveari l’Italia si pone al 4° posto in Europa, ospitando una popolazione di oltre 132 miliardi di api. La rete nazionale di territori de Le Città del Miele, che danno origine e identità ai mieli italiani, da vent’anni è al fianco degli apicoltori locali e degli enti territoriali di tutela ambientale per salvaguardare i preziosi imenotteri chiamati a convivere con le produzioni agricole, stimolando rapporti di collaborazione a tutela dei due rilevanti sistemi economici. “L’Italia vanta oltre 60 diverse tipologie di mieli, alcune delle quali esclusive proprio in virtù di fioriture territoriali uniche, a conferma del grande impegno collettivo che siamo chiamati a riservare al patrimonio ambientale divenuto, ormai, obiettivo universale. Consapevoli come siamo di avere scelto di promuovere i mieli italiani per comunicare il valore che le nostre Città associate riservano al patrimonio ambientale del loro territorio, abbiamo deciso di aderire al Manifesto per le api di Città Slow International” dichiara Vincenzo Parlato, sindaco di Sortino e presidente delle Città del Miele. - (PRIMAPRESS)