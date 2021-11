Il Grand Tour di Feudi di San Gregorio approda a Palazzo San Teodoro in vista del Natale

(PRIMAPRESS) - NAPOLI – Il viaggio storico, di scoperta, di emozione, leggendario, onirico ha ispirato le strenne del Natale 2021 targate Feudi di San Gregorio. Arte, design, gusto e i grandi vini di casa sono i protagonisti delle idee regalo Grand Tour esposte in anteprima nei saloni di Palazzo San Teodoro in un allestimento che rievoca le suggestioni di esplorazioni storiche e leggendarie. Il Catalogo doni sarà visibile sino a fine anno presso la Cantina Feudi di San Gregorio a Sorbo Serpico, in provincia di Avellino e nel nuovo showroom di Roma. Disponibile anche l’acquisto diretto online (store.feudi.it). - (PRIMAPRESS)