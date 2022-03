Il convivio all’UnaHotels Resort Decó di Roma tra letteratura e buona tavola con “Beata o Dannata” di Claudia Fraschini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Come in un convivio rinascimentale a Roma una iniziativa dell'UnaHotels Decó ha fatto incontrare la letteratura e la gastronomia. Un "Libro a Tavola” è la proposta di un calendario di eventi proposto dalla catena alberghiera in collaborazione con Trenta Edizioni. Il primo ciclo ha preso il via oggi, 24 marzo, ed è stato introdotto da un press lunch che ha visto la partecipazione degli autori di tre volumi e la presentazione di menù e cocktail speciali preparati dallo chef Nello Grande e dal barman Fabio Sinicropi del Grande Gatsby Bar & Restaurant by “UNA cucina”, ispirati ai libri protagonisti dei percorsi “gastronomici-letterari” previsti a marzo, aprile e maggio. Piatti e cocktailsaranno disponibili per dieci giorni nella carta del ristorantedell’UNAHOTELS Decò Roma, proponendo agli ospiti appassionati di lettura e cibo menù speciali dedicati alle storie a cui si ispirano. “Siamo felici di annunciare questa nuova collaborazione con Trenta Editore, grazie a cui UNAHOTELS e Gruppo UNA si aprono sempre più al mondo della letteratura e dell’editoria. Questa intesa arricchisce le nostre partnership con i protagonisti del mondo dell’arte in tutte le sue forme”,commenta Fabrizio Gaggio, Direttore Generale Gruppo UNA.“Attraverso l’iniziativa Un Libro a Tavola desideriamo offrire ai nostri ospiti un’esperienza di alto profilo in cui l’incontro tragastronomia, cultura e arte racchiude la vera essenza dell’italianità, elemento distintivo del nostro brand. In particolare, Gruppo UNA sta lavorando per conquistare uno spazio sempre più importante nell’ambito della ristorazione, attraverso iniziative speciali come il tour culinario con Trenta Editore o la nuova rassegna gastronomica Gli Ingredienti di “UNA cucina”, che arricchiscono l’offerta dei ristoranti dei nostri hotel”. “È con grande piacere che avviamo questa collaborazione con UNAHOTELS: creare delle proposte gastronomiche insolite, prendendo spunto dalle pagine di un libro è un’avventura che è piaciuta in passato e siamo sicuri possa ancora trovare grande riscontro nel pubblico”, racconta Barbara CarboneAmministratore unico di Trenta Editore. “I nostri libri si rivolgono a un lettore curioso, che ama la tavola, il piacere di condividere un pranzo o una cena, la voglia di fare una nuova esperienza: proprio come quella che, attraverso questa collaborazione, cercheremo di portare in menù”.

Ad ispirare la proposta culinaria del ciclo inaugurato oggi sino ail 3 aprile è il libro"Beata o Dannata?" di Claudia Fraschini, una raccolta di ricette ispirate alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Fedele ai dettami dell'opera, Claudia ha seguito le leggi del contrappasso per dare vita a ogni ricetta, in un gioco di ingredienti, cotture e tradizioni in grado di portare in tavola la grande cultura italiana. Il menù rappresenta un viaggio ascendente tra i gironi di Inferno, Purgatorio e Paradiso, con il Trittico di carpione dedicato ai golosi, la Frittata di spaghetti e Panzanella riservata ad avari e prodighi, la Pasta patate e provola per i negligenti fino a raggiungere la vetta più alta del gusto con la Mousse ai tre cioccolati in omaggio ai beati