Il conduttore Federico Quaranta diventa volto e testimonial del gruppo alimentare Fileni

(PRIMAPRESS) - CINGOLI (MACERATA) - Federico Quaranta, il popolare conduttore di trasmissioni Rai dedicate al green food e alle eccellenze dei territori vinicoli con Decanter (Radio Rai 2), sarà il testimonial del gruppo alimentare Fileni in qualità di “brand ambassador sostenibilità”. Genovese da tempo trapiantato a Roma, conduttore e autore radiotelevisivo, Federico Quaranta è familiare al grande pubblico grazie a programmi legati al mondo dell’enogastronomia e alle eccellenze del territorio quali Decanter (RAI Radio 2), La Prova del Cuoco (RAI 1), Fuori di Gusto (La7), Linea Verde, Linea Verde Orizzonti, Linea Verde Tour e Radici (RAI 1), Il Provinciale (RAI2). Il percorso di collaborazione tra Fileni Alimentare e Federico Quaranta si fonda sulla comune visione della sostenibilità come riferimento concreto nella vita di tutti i giorni. Quaranta, inoltre, condivide con l’Azienda marchigiana il profondo legame con la terra, con i ritmi della natura e con la dimensione comunitaria del sociale che consente alla provincia italiana di offrire ancora oggi un’esistenza a misura d’uomo. Proprio per questo, il contributo di Federico Quaranta alla comunicazione social del marchio Fileni sarà focalizzato sui temi della sostenibilità declinati in modo strategico, rifuggendo dai facili cliché e dalla decorativa vacuità degli hashtag alla moda. - (PRIMAPRESS)