Hotel: il debutto del W Rome Hotel di Marriott con la cucina stellata di Ciccio Sultano e la pasticceria di Fiorani

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il debutto di W Rome Hotel, la struttura che fa parte di uno dei 30 marchi alberghieri di Marriott aggiunge un pezzo di ospitalità di lusso nella Città Eterna. L'hotel da 162 camere, si estende su due palazzi del XIX secolo ed è situato in via Liguria, vicino a Piazza di Spagna. W Rome è di proprietà di King Street Capital Management, una società di investimento alternativo globale, con il manager dello sviluppo Omnam Investment Group e la società di gestione patrimoniale italiana Kryalos SGR. "Strati di storia antica, cibo e vino eccezionali, arte e architettura spettacolari e il genuino atteggiamento di accoglienza della sua gente: non c'è posto come l'Italia e nessuna città come Roma", ha affermato Tom Jarrold, Global Brand Leader, W Hotels In tutto il mondo. "È questa gioia di vivere italiana che si sposa così bene con l'energia ispiratrice dell'esperienza W Hotels. W Rome riunisce un design inaspettato, invitanti spazi sociali e gli straordinari talenti degli chef Ciccio Sultano e Fabrizio Fiorani per creare un ambiente rinfrescante e altamente- lente esperienziale per il lusso moderno." Progettato da Meyer Davis, l'hotel fa sintesi tra architettura tradizionale e patrimonio culturale della città con un'interpretazione unica del design romano. Gli interiors sono caratterizzati da un mix eclettico di mobili in pelle colorata incontra pareti in pietra rappresentative del passato dell'edificio , mentre le superfici riflettenti aggiungono un tocco moderno e contemporaneo. I confini sono sfocati tra spazi pubblici e privati ​​mentre le sorprese si rivelano durante l'esperienza dell'ospite - inclusa una porta nascosta nel bagno che conduce all'intimo Parlapiano, un giardino segreto ispirato a una delle chiese di Borromini con la tradizionale pietra italiana completa di panchine baciate, fogliame lussureggiante , arte topiaria e fontane d'acqua. Gli ospiti vengono accolti nell'hotel tramite la W Lounge che dispone di uno splendido lucernario e di una finestra in vetro decorato che consente alla luce di inondare lo spazio aperto luminoso e arioso. Le eclettiche aree salotto sono circondate da eleganti sculture e opere d'arte, mentre i pavimenti in marmo nero e grigio sono ovunque. Un murale dipinto a mano da capogiro avvolge le pareti che si affacciano su eleganti capsule Welcome Desk in acciaio inossidabile riflettente. Dipinto dall'artista italiana Costanza Alvarez de Castro, il murale si ispira ai giardini romani e invita alla scoperta raccontando la storia della splendida geografia della destinazione. A portare l'estro siciliano e il talento gastronomico senza rivali sulla scena culinaria romana è lo chef Ciccio Sultano, stella Michelin, che offre un'interpretazione contemporanea e fantasiosa dei metodi di cottura tradizionali siciliani. Con un uso giocoso di autentici sapori italiani e ingredienti autoctoni della Sicilia, il caratteristico Ristorante Giano introduce gli ospiti in una fusione di cucina siciliana con la cultura romana. Sia la gente del posto che gli ospiti possono gustare pasti in stile italiano tutto il giorno con un delizioso menu di piatti da condividere e piatti di pasta fresca fatta in casa. Nel cuore di W Rome c'è un cortile all'aperto, Giardino Clandestino, che presto sarà una meta imperdibile in città per socializzare e godersi l'intrattenimento dal vivo mentre si concede un Aperitivo Eterno con specialità siciliane di street food. Il pasticcere di fama mondiale Fabrizio Fiorani è il maestro dietro Zucchero x Fabrizio Fiorani, la destinazione dei dolci al W Roma. Tutto, dai pasticcini appena sfornati al gelato fatto in casa, è curato in modo creativo ed esperto. Chi pranzerà da Giano riceverà una moneta per la macchina dei dolci di Zucchero, piena di cioccolatini fatti a mano, un'altra sorpresa inaspettata dell'esperienza W Rome. - (PRIMAPRESS)