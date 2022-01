Giappo Italia di Enrico Schettino ai vertici della classifica Gambero Rosso delle aziende di ristorazione

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Giappo Italia, il format di ristorazione creato da Enrico Schettino si conquista una piazza d'onore nella classifica del Gambero Rosso tra le aziende dell’anno di medie dimensioni. Un successo che arriva a meno di un anno dall'inaugurazione del suo ultimo locale avvenuta il 5 marzo 2020: 3 giorni prima del lockdown quindi, in piena pandemia e con tutto ciò che ne è conseguito. Ciononostante, spiega il suo ideatore, “Giappoke ha aperto da nord a sud, dal Piemonte alla Sicilia, con ristoranti caratterizzati e foodtruck dal sapore esotico. Non potremmo essere più fieri”. “All’interno del gruppo Giappo del napoletano Enrico Schettino, spiega infatti la motivazione del prestigioso riconoscimento, è nata da poco l’insegna Giappoke, dedicata appunto alla preparazione e degustazione della supertrendy proposta di origine hawaiana, il poke. Il gruppo creato dal partenopeo giramondo Enrico Schettino è in evoluzione e in continua crescita: a oggi conta l’apertura di 20 punti su tutto il territorio nazionale. Sono oltre 50 gli chef che, con creatività, aggiungono un po’ di occidente alla cucina classica nipponica, dando vita a sapori nuovi, trovando l’armonia fra tradizione e innovazione. Sono più di 150 i dipendenti tra i punti diretti e in franchising, di cui il 70% under 30. Oltre 500 chef e apprendisti chef sono stati formati dalla Giappo Academy, unica azienda in Italia ad avere una accademia di cucina giapponese interna che, sul nazionale, vanta una collaborazione in partnership con Città del Gusto Napoli e Gambero Rosso Academy. - (PRIMAPRESS)