Franciacorta: per Castello Bonomi è vendemmia di Pinot Nero. Attesa la raccolta di Chardonnay per il Cuvèe 22

COCCAGLIO (BRESCIA) - Anche per l'azienda vinicola Casa Paladin è iniziata la vendemmia di Castello Bonomi in Franciacorta. Il raccolto ha avuto un leggero ritardo sulla media degli ultimi anni, dovuto ad un germogliamento tardivo e un conseguente ritardo di tutte le fasi fenologiche della vite. Il decorso climatico dell'annata è stato particolare: ad un inverno tendenzialmente freddo, ha seguito una primavera con temperature più basse rispetto alla norma e in alcune situazioni si sono verificate delle gelate tardive che hanno causato un importante calo del livello produttivo senza intaccare l'elevata qualità. L'estate invece è risultata calda se non per sporadici eventi temporaleschi almeno fino alla fine di Luglio. Non appena cominciata la vendemmia, le temperature si sono abbassate e questo ha permesso alla pianta di tornare a lavorare garantendo così l'ottimale selezione delle uve. Le prime uve ad essere raccolte sono quelle del Pinot Nero che, grazie anche alla produzione equilibrata, ha permesso di raccogliere le uve di tutti i vigneti ad un livello ottimale di maturazione. Da queste si produrrà la base per il CruPerdu prodotto simbolo di Castello Bonomi. Inizierà a breve la raccolta dello Chardonnay seguendo la parcellizzazione di tutti i vigneti, per cui la raccolta viene definita in seguito al monitoraggio e alle degustazioni delle uve. La raccolta andrà a comporre le basi per Cuvèe 22, un Franciacorta ottenuto dal blend di 22 parcelle di Chardonnay di proprietà della tenuta.