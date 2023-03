Franciacorta: la sperimentazione della casa vinicola Mirabella con un clone di barbatelle

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - La casa vinicola Mirabella di Saiano nell'area della Franciacorta innesterai due filari con 200 barbatelle del clone Mirabella. I tecnici dell’azienda hanno prelevato dalla storica vigna alcuni campioni di legno, successivamente analizzati con test PCR per identificare la presenza di virosi. I legni totalmente sani sono stati innestati a febbraio 2022 dai vivai Padergnone che hanno allevato 300 piante nel barbatellaio pronte per la messa a dimora. L’operazione consentirà di studiare l’evoluzione in campo delle discendenti delle vigne anziane, che diventeranno “madri” dei futuri impianti. "La natura ha cambiato i suoi equilibri e sta valorizzando i suoi figli minori", spiega Alessandro Schiavi, contitolare e responsabile tecnico di Mirabella, "ma il Pinot Bianco è rimasto tale e quale e oggi i suoi aspetti meno interessanti si sono rivelati grandi pregi. È una varietà capace di disegnare un nuovo futuro per il Franciacorta". - (PRIMAPRESS)