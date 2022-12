Food: nasce METApOsti, la piattaforma nel Metaverso che ‘viaggia’ nella filiera dell’agroalimentare

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 15 dicembre, sarà presentata la piattaforma METApOsti che porta i consumatori nel mondo del Metaverso. È la nuova piattaforma della startup romana guidata dal ceo Virgilio Maretto. La piattaforma realizzata in collaborazione con Pecora Nera Editore, è dedicata al food e in particolare ai prodotti della filiera agroalimentare Made in Italy tracciati in blockchain. "Un anno di lavoro e di sperimentazione per un progetto su cui hanno lavorato ingegneri, grafici 3D, agronomi, writer, sviluppatori e creativi che ha portato alla creazione di un metaverso superspecializzato nel food", ha spiegato Maretto.

Domani per chi si recherà nella sede di Viale della Province 155/A a Roma, sarà possibile fare un’esperienza “Phygital”. In cosa consisterà? Conoscere e degustare i prodotti delle prime sette aziende entrate a far parte della piattaforma: Biolù, Biosolidale, Bonfitt, Viscotta, Il Giardino delle Luppole, Riso Buono e Cacao Crudo e navigare in Metaposti con un visore di ultima generazione.

"L’obiettivo - spiega ancora amaretto - di METApOsti è quello di valorizzare il mondo delle produzioni artigianali del territorio, mettendo le tecnologie della realtà virtuale e degli NFT al servizio dei piccoli produttori. In più, il consumatore verrà proiettato nelle varie filiere facendolo entrare virtualmente finanche nei campicoltivati, negli stabilimenti di produzione, nei laboratori potendo così vivere un’esperienza di consumo informata e consapevole” afferma Simone Cargiani amministratore della Pecora Nera Editore.

A partire dalle 19 fino a mezzanotte con “La Notte del Panettone tracciato in blockchain” dove sarà possibile degustare i dieci gusti di panettone che pOsti come ormai da tre anni, in partnership con Etica Food che lo ha prodotto e la casa editrice La Pecora Nera che lo ha testato e garantito, ha certificato in blockchain. Da quest’anno come ulteriore innovazione sono stati associati ai panettoni degli NFT, che una volta inseriti in Metaposti, daranno modo al consumatore discoprire tutti i segreti che si celano dietro alla realizzazione di un panettone artigianale. Innovazione digitale, degustazione di panettone per far incontrare il mondo analogico e digitale con il pubblico. - (PRIMAPRESS)