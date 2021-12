Food: lo chef guru della cucina nippo-napoletana Enrico Schettino lancia il suo nuovo Bao Burger

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - L'eclettico chef Enrico Schettino, vero guru della cucina nippo-napoletana, in cui riesce a mescolare la cultura gastronomica giapponese con il pescato fresco del Golfo di Napoli, dà il via ad un'altra apertura nel segno della fusion. In questo caso si tratta di Bao Burger il format che questa volta trova casa al Giappo Buger di Via Bernini a Napoli. Da 5 anni l'Academy di Schettino è un partner della Città del Gusto di Napoli con una proposta che coniuga tradizione ai trend del pokè hawaiano e della cucina giapponese ma con un'ampia rivisitazione fusion. Se si era fatto conoscere in questi anni con uno dei sui must: il panino di pesce, noodles alla Nerano con zucchine e provolone del Monaco, ecco che arriva con i suoi burger "dal sapore orientale" ma con l'occhio al Made in Sud. - (PRIMAPRESS)