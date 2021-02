Food: l'Osteria in un angolo di Roma che interpreta la cucina tradizionale regionale cinese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dalla passione per il cibo asiatico a professione che prende corpo in un angolo di Roma. La ricerca dello chef Gianni Catani per la cucina cinese regionale in collaborazione con due chef asiatici che hanno portato un pezzo della cultura mandrina in Italia. In partenza un nuovo progetto il Bao-Bar, che prende il nome dal panino al vapore orientale. La nuova struttura sarà dedicatia ai panini da asporto per un delivery contemporaneo. Guarda il video. https://www.youtube.com/watch?v=25OszyqJUgk&feature=emb_title - (PRIMAPRESS)