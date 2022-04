Food&Book, la rassegna della cultura del cibo a Montecatini Terme. La lectio magistralis di Donald Sassoon

(PRIMAPRESS) - MONTECATINI TERME - Dal 13 al 15 maggio alle Terme Tettuccio di Montecatini Terme, proclamate patrimonio mondiale dall’Unesco si terrà l’ottava edizione del Festival “Food&Book - La cultura del cibo, il cibo nella cultura” che si è caratterizzato fin dalla prima edizione nel coinvolgere insieme scrittori e autori che nei loro libri raccontano il cibo e chef che il cibo lo raccontano con le loro ricette e spesso anche con libri di successo.

Il Festival vedrà la partecipazione dello storico Donald Sassoon con una lectio magistralis sul tema “La cultura unisce”.

Tra le altre partecipazioni, gli scrittori Gaetano Savatteri, Marco Vichi, Leonardo Gori, Veit Heinichen, Raffaele Nigro, Roberta Deiana, Franco Faggiani, Roberta D’Ancona, Sandra Ianni, Prisca Mencacci, Franco Poggianti, Bruno Damini, il poeta Claudio Damiani, gli chef Renato Bernardi ,Stefano Callegaro, Marcello Leoni, Claudia Fraschini e l'attore Gino Manfredi che sarà interprete di una performance poetica intitolata "Le Rose e le Parole".

“Siamo particolarmente soddisfatti per essere riusciti anche quest’anno, nonostante le difficoltà e le incertezze del momento, a realizzare un programma del livello degli anni passati”, sottolinea il direttore del Festival Luigi Franchi, cui fa eco l’assessore alla Cultura di Montecatini Terme Alessandro Sartoni: “La nostra città torna progressivamente alla normalità. I turisti si riaffacciano nelle nostre strade dopo un biennio pesante. Tornare alla normalità significa anche riprendere con maggior forza un dialogo culturale che metta in relazione Montecatini Terme, in varie forme, col resto d’Italia e col resto del Mondo. Food&Book è parte di questa strategia”. - (PRIMAPRESS)