Food: a Merano nasce il primo Farm Food Festival dedicato all’attività dei masi altoatesini sotto il marchio Gallo Rosso

BOLZANO – Nasce Farm Food Festival l'evento organizzato da Gallo Rosso, l'associazione che si occupa di promuovere l'attività di oltre 1600 masi altoatesini, in collaborazione con il Merano Wine Festival. La prima edizione del Farm Food Festival si terrà il prossimo 25 marzo, dalle 10, con l'inaugurazione, al Kurhaus di Merano. Durante la manifestazione, 83 contadini produttori, riconosciuti dal marchio di qualità "Gallo Rosso", avranno l'occasione di presentare i loro prodotti di qualità, di offrirli in degustazione e di venderli. Lo scopo del Festival, infatti, è di sensibilizzare verso l'eccellenza dei prodotti della terra dell'Alto Adige, coltivati e lavorati da mani esperte con passione, cura e attenzione per gli alimenti sani, senza coloranti e conservanti artificiali, all'insegna della regionalità.