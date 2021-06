Filiera agroalimentare: la blockchain di pOsti e Birra Peroni nella tracciabilità del malto 100% italiano

(PRIMAPRESS) - ROMA - La startup italiana pOsti e l’azienda Birra Peroni insieme in un progetto di open innovation: la tracciabilità in blockchain del malto 100% italiano per la valorizzazione di una filiera italiana di eccellenza. La collaborazione tra pOsti e Birra Peroni, avviata nel 2020 con il progetto di tracciabilità Nastro Azzurro Mais Nostrano, valorizza un approccio all’innovazione fondato su processi che integrano sistemi e tecnologie nel segno della sostenibilità. Il modello di open innovation strategico operato da pOsti e Peroni è teso a creare un ecosistema di partner con l'obiettivo di soluzioni e strumenti funzionali a creare valore e innovazione con processi scalabili. - (PRIMAPRESS)