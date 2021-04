Festival: a Calasetta, in sardegna, la storia dell'esodo tabarchino nelle Culture d'@mare

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Due appuntamenti tra studenti e food blogger fanno da invito al Festival Culture d’@mare dal 22 al 23 giugno a Calasetta. Siamo nel sud della Sardegna a poca distanza da Cagliari dove 30 esperti di lingua, antropologia, storia di isole e Mediterraneo, ma anche di filosofia, libri, navigazione, gastronomia e viaggi, animeranno un appuntamento che suona come una voglia di ripresa dopo la pandemia. Al centro di questo appuntamento c’è l’epopea dei liguri che nel 1541 vennero mandati da Genova-Pegli sull’isola di Tabarka, in Tunisia, per pescare corallo. Lì rimasero due secoli, poi si distribuirono tra le isole di Nueva Tabarca (in Spagna), di San Pietro e di Sant’Antioco, queste ultime due in Sardegna, dove nel Settecento fondarono i paesi di Carloforte e Calasetta. Oggi si fanno chiamare “tabarchini” e grazie anche all’archivio digitale Ràixe (radici, www.raixe.it ) stanno valorizzando una cultura unica nel Mediterraneo. Muovendosi tra la cultura di questi due secoli di storia, è la cucina a fare da filo conduttore alle varie comunità ed è anche il leit motiv del prologo di Cul-TURE d’@amare.Da aprile gli allievi dell’Istituto alberghiero Ipia di Sant’Antioco potranno confrontarsi in classe con chef del calibro di Luigi Pomata (già docente all’Etoile di Sottomarina -Venezia- tra le scuole di cucina per professionisti più importanti d’Italia; noto al grande pubblico per aver partecipato alle trasmissioni “La prova del Cuoco”, “La cucina del Gambero Rosso” e “Alice”. Vincitore del campionato mondiale Bocuse d’Or e del Cous cous festival), cuochi come Graziella Cipollina & Graziano Serrenti (del ristorante Ca’ Taborka) e Donatello Maccioni, ristoratore de La Perla di Calasetta.Il 30 aprile Luigi Pomata, carlofortino che oggi gestisce tre locali a Cagliari, porterà in classe la sua arte nelle preparazioni e presentazioni e la sua filosofia legata ai prodotti locali da intepretare con il massimo della fantasia.Il cascà (cous cous vegetariano alla carlofortina), il pilau (la sua versione calasettana) e il belu di tonno (lo stomaco) saranno al centro delle lezioni dei tre cuochi, che già dai primi incontri hanno emozionato insegnanti e allievi. Saranno preceduti o seguiti da tre noti food blogger sardi, con circa 170 mila follower:Checco (Francesco Pruneddu) che si definisce “appassionato d’arte ai fornelli”, Nicoletta Palmas di Bread&butter e Vannisa Biggio con le sue ricette tabarchine doc sulla piattaforma di Giallo Zafferano.Si parlerà di focaccia genovese, farinata a base di ceci, ma soprattutto dell’importanza dello storytelling anche in cucina, delle immagini e dei social, di come scattare foto o realizzare video.A maggio 7 instant doc su questa esperienza e una web serie di 6 puntate sulla rassegna culinaria per inventare il piatto Raixe – ispirato alle ricette della tradizione tabarchina - si potranno vedere su Eja Tv e sulle piattaforme di Cul-TURE d’@amareTra le presenze che animeranno il festival, ci sarà la psicologa, coach e scrittrice Selene Calloni Williams, la giornalista e scrittrice Tiziana Alterio, il linguista Fiorenzo Toso, dell’Università di Sassari, l’archeologa ed ex docente di lingue in Tunisia Monique Longerstay, la travel journalist Silvia Ugolotti, il critico d’arte e direttore del MACC Efisio Carbone, l’antropologo Carlo Felice Tiragallo dell’università di Cagliari. Ma non mancheranno maestri d’ascia dalla Spagna e storici da Genova.A fine luglio è previsto l’incontro con il comandante della spedizione nautica, scientifica e culturale Progetto Mediterranea, ideata dallo scrittore e marinaio Simone Perotti, che ha appena avviato una collaborazione con l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) per la salvaguardia del mare. - (PRIMAPRESS)