Excellence Food Innovation: i guru dell’enogastronomia Made in Italy alla Nuvola di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà da giovedì 10 a sabato 12 novembre 2022, presso il Roma Convention Center La Nuvola, la 9ª edizione di Excellence Food Innovation: la più grande kermesse capitolina dedicata all’enogastronomia del made in italy con 80 chef – tra i quali moltissime stelle michelin – 200 aziende, 2 aree show cooking , un temporary restaurant e 40 tra convegni, talk, seminari e masterclass. Heinz Beck, chef dello stellato ristorante La Pergola, terrà uno speech che introdurrà il tema della 9ª edizione basato sulla Rigenerazione.

Otto i Premi Excellence 2022. Tra i premiati lo chef patron Anthony Genovese del ristorante Il Pagliaccio** con il Premio Excellence “Alla Carriera”; lo chef Michelino Gioia de Il Pellicano* di Porto Ercole con il Premio “Excellence Chef” e Fabio Massimo Pallottini, Ceo del Centro Agroalimentare Roma con il premio “Manager dell’enogastronomia 2022”. Il Premio “Food Innovation” andrà a Cristina Bowerman, quello“Dialoghi della Cucina” dedicato a personaggi e progetti editoriali nel settore enogastronomico a Eleonora Cozzella, “Ricetta di Donna”, dedicato a figure femminili rappresentative del mondo agroalimentare, a Francesca Romana Barberini e “Azienda Excellence 2022” a Tenuta Il Radichino – F.lli Pira. Sabato sarà la volta del Premio “Innovazione in Sala” in collaborazione con Intrecci – Alta Formazione. - (PRIMAPRESS)