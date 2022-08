Enoturismo, il Festival Franciacorta si prepara per l’edizione 2022: quella del meteo ballerino

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - C'è attesa per il Festival Franciacorta, diventato un appuntamento per gli appassionati di enologia ma anche per viaggiatori enogastromici. Il festival è anche una cartina tornasole per capire che stagione è stata e sarà quella della vendemmia 2022 caratterizzata da un'estate torrida. Nel secondo e terzo fine settimana di settembre (10-11 e 17-18) le cantine del territorio offriranno agli enoturisti eventi speciali in un mix di gusto, immersione nella natura e cultura. Tra gli hotspot da visitare c'è sicuramente la storica cantina Mirabella di Rodengo Saiano che si presenterà con i suoi rosé e sugli abbinamenti cibo-vino a chilometro zero in collaborazione con l’Agriturismo Forest di Iseo, ristorante con annessa azienda agricola che sviluppa progetti di lavoro su misura per persone con situazioni svantaggiate. Ad accompagnare il pubblico in una Rosè Verticale ci sarà l'enologo Alessandro Schiavi per presentare un nu9vissimo Demetra Millesimato e l’introvabile DØM Riserva 2012. www.mirabellafranciacorta.it - (PRIMAPRESS)