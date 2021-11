Ecco la prima guida ai ristoranti “Family Friendly” in Italia realizzata dal Moige

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sono più dii ristoranti mappati per la prima guida “Family Friendly” realizzata dale dall’Associazione “, sostenuta dalcon il patrocinio della. Il progetto, che presentato ieri durante la manifestazione Gustus, alla mostra D’Oltremare di Napoli, nasce con l’obiettivo di incoraggiare le famiglie con figli ad avere uno strumento utile per conoscere la ristorazione con servizi e attenzioni verso le famiglie. Da sempre attento alle necessità delle famiglie e dei minori, Moige si è impegnata nel fornire un servizio che ancora mancava, ma che stava diventando sempre più un’esigenza. Infatti, spesso i genitori percepiscono il pasto fuori casa come un momento dio di, in particolare per i nuclei più numerosi. “La nostra guida di ristoranti Family Friendly, ha permesso di creare la prima rete in Italia di buona accoglienza per i genitori con figli piccoli”,. “Desideriamo incoraggiare l'inclusione di tutte le famiglie con figli ed offrire a loro strumenti che li aiutino a scegliere realtà che offrono attenzioni e servizi alle famiglie. Crediamo importante per le famiglie vivere momenti conviviali ed esperienziali, in strutture attente alle loro esigenze. Siamo altresì fiduciosi che l’iniziativa promuoverà il turismo locale e regionale, favorendo così la ripresa economica di locali e attività italiane in questo delicato momento”. Realizzata in partenariato con il, la guida svolge anche un’azione diche saranno aiutati a progettare menu ad hoc con piatti sani e bilanciati. Inoltre, il Dipartimento e MOIGE predisporranno due vademecum: uno di regole comuni per i ristoranti selezionati e uno dedicato alle famiglie con consigli pratici per vivere un’esperienza piacevole anche nei luoghi “non attrezzati”. “I Ristoranti Family Friendly sono un’importante risorsa per la nostra collettività capace di creare rete tra ristoratori che danno dei servizi di ristorazione utili alle famiglie. Una guida indispensabile per vivere in armonia un pasto fuori casa, sapendo che oltre alla cortesia e dei buoni piatti adatti a grandi e piccini troveranno dei servizi adeguati alle loro esigenze. Tutto questo sotto l’attento controllo dei nostri ispettori che in pieno anonimato controllano che i parametri richiesti siano sempre presenti nelle strutture ristorative. Ora non rimane altro che immergersi nel Gusto della famiglia” - ha dichiarato“La sana e corretta alimentazione va appresa fin da piccoli – ha dichiarato il– e l’iniziativa che ci vede oggi al fianco del Moige va a rafforzare un percorso di formazione del gusto e del benessere fisico fondamentale per le future generazioni. Sostenibilità e impatto ambientale delle produzioni agroalimentari sono i temi decisivi nella salvaguardia del nostro pianeta e il primo passo in questo senso deve compiersi proprio a tavola fin dai primi anni di vita, scegliendo un'alimentazione che privilegi la stagionalità, i prodotti locali e la biodiversità”. Con questa iniziativa, Moige vuole offrire un servizio di utilità mirato ad un target specifico, mettendo le famiglie con i loro bisogni al centro dell’interesse comune. La selezione degli oltre 300 ristoranti Family Friendly è avvenuta tramite l’indagine di un team diche hanno verificato in forma anonima il rispetto di cinque importanti criteri di valutazione:con prezzi family. La guida Ristoranti “Family Friendly” è disponibile in formato cartaceo, sul sito webe tramite APP Ristoranti Family Friendly scaricabile da App Store e Play Store. I ristoranti presenti nella guida saranno altresì riconoscibili anche grazie ad una apposita vetrofania sulla porta del ristorante e al logo della guida sul loro sito web. - (PRIMAPRESS)