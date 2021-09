Eccellenze dei Campi Flegrei in campo con “terrArdente”

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sabato 18 settembre prenderà il via la prima edizione di “terrArdente”. rassegna annuale ideata per promuovere i Campi Flegrei. Un evento particolarmente atteso, sul quale sono riposte grandi aspettative. Obiettivo principale è quello di divulgare la conoscenza dei bellissimi luoghi, dei suggestivi paesaggi, dei siti archeologici, della natura, dell’ambiente, partendo dai principali punti di forza di una zona magnifica, con particolare riferimento alle tante eccellenze.

In questa edizione di esordio, spetta al mare il ruolo di protagonista, quale destinatario di un importante progetto, studiato attentamente e messi a punto con mirate iniziative sulle sue riserve, risorse preziose da proteggere e valorizzare.

Sono tre gli appuntamenti in calendario, a cura di noti esperti e ciascuno di grande valenza e richiamo. In essi, spettacoli e interventi artistici, culturali, enogastronomici e divulgativi di alta qualità, esclusivamente territoriali. Ai vincitori della manifestazione d’interesse dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, sono stati infatti affidati tre importantissimi eventi, che costituiscono appunto questa rassegna 2021, da realizzare entro fine anno.

Sabato 18 settembre, alle ore 17, la Casina Vanvitelliana del Fusaro sara location ideale per la cerimonia inaugurale, che si svolgerà alla presenza di autorità e giornalisti. Interverranno: Francesco Maisto, presidente dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei; Josi della Ragione, il sindaco di Bacoli; Fabio Pagano, direttore Parco Archeologico Campi Flegrei Conclusioni: on. Felice Casucci, assessore regionale al Turismo.

Alle ore 18, presentazione del Docufilm “Il mare nell'ecosistema dei Campi Flegrei: risorsa ambientale tra bradisismo e paesaggio culturale”, sulle aree marine protette dei Campi Flegrei, prodotto da Quarto Canale Flegreo.

Poi, nel Parco Borbonico del Fusaro, alle ore 19, musica barocca e cultura del Settecento: Il Canto Sublime, concerto dell'Ensemble Accademia Reale, diretto dal maestro Giovanni Borrelli, a cura dell’Associazione Accademia Reale, con strumenti originali e testi recitati da attori.

Sulle sponde del lago sul quale si affaccia la Casina Vanvitelliana di Bacoli, suoni, immagini ed emozioni.

Arie e i virtuosismi di G.F. Haendel, J.A. Hasse, R. Broschi, G.B. Pergolesi, N. Porpora. L. Vinci, laddove furono ispirati artisti e compositori di passaggio durante il Grand Tour. Riservato al pubblico, un libretto con l'elenco delle opere.

L’evento si avvarrà della presenza dei figuranti in costume dell’Associazione Rievocatori Storici Fantasie d’Epoca.

Di seguito, un gustoso momento conviviale flegreo, organizzato a buffet, che si svolgerà sulla terrazza panoramica dell’Ostrichina, offerto da Villa Riflesso: rinfreschi e degustazioni dello chef, in compagnia degli artisti della serata.

Nell'Ensemble Barocco Accademia Reale: Angela Luglio, soprano, Marina Esposito, mezzosoprano, Giovanni Borrelli, violino di concerto e direzione, Giuseppe Grieco, violino, Alfonso Amabile, viola, Francesco Scalzo, violoncello, Vincenzo Carannante, contrabasso, Tina Soldi, clavicembalo, Piero Ciapparelli, arciliuto e tiorba, Angela Jannuzzi, voce recitante. Elaborazione testi di Giulio D'Amore.

Sabato 25 settembre, ore 18, nel Parco Monumentale di Baia: Cibus & Salus Festival, dedicato alla cultura flegrea recepita attraverso i cinque sensi. È proposto dall’Associazione M.A.C.S., Mecenati per la Cultura, il Cinema e lo Sport.

In programma una passeggiata naturalistica per i nuovi sentieri del Parco, dove sarà possibile ammirare i corpi luminosi dell'artista Annalaura Di Luggo; l’opera è intitolata “Fremo nel vedere”.

Sulla cima alla collina affacciata sui due mari, davanti a un panorama di bellezza unica, con vista sui ruderi della villa di Giulio Cesare, gli ospiti potranno godere delle musiche d'epoca e di degustazioni di vini flegrei e assaggi di prelibati piatti a base d’ingredienti tipici territoriali, commentati da noti studiosi che ne illustreranno le salutari virtù e le caratteristiche.

A conclusione, la rappresentazione teatrale dei Menecmi, commedia di Plauto, proposta dalla compagnia teatrale Il Principe.

Proiezione in anteprima di “Il mare nell'ecosistema dei Campi Flegrei”, entro il 10 dicembre, quale terzo appuntamento, conclusivo della rassegna 2021.

Il docufilm naturalistico sulle Riserve Marine Protette, a cura della Cooperativa Quarto Canale Flegreo, è incentrato sui temi riguardanti l'acqua, la natura e l'ambiente del territorio, con riferimenti a sviluppo sostenibile, protezione, salvaguardia e ripristino degli habitat costieri, sostenibilità delle pressioni socio-economiche. Viene realizzato in chiave didattica, illustrato con immagini e didascalie.

La produzione persegue il preciso scopo di diffondere la conoscenza delle aree marine protette flegree, con riferimento agli elementi di studio delle condizioni, attentamente studiate, mirata a un miglioramento in termini di sviluppo e di fruizione ottimale. - (PRIMAPRESS)