Dubai Olive Oil Competition: la medaglia d’oro all’oleificio Filippi di Giano dell’Umbria

(PRIMAPRESS) - DUBAI - È un olio umbro ad aggiudicarsi la medaglia d'oro al Dubai Olive Oil Competition. Si tratta del bland "Manso" prodotto mell'olificio Filippi di Giano dell'Umbria, piccolo comune che da sempre è tra i protagonisti dell'olicultura italiana. Il "Manso" come spiega Orietta Filippi, titolare dell'azienda è il soprannome del nonno Francesco che aveva dato il via alla produzione di Giano. "il Manso significa buono, mansueto come gli alberi di ulivo che sembrano rappresentare oggi il concetto di resilienza, di quella flessibilità ed adattamento che pochi come le piante che generano le nostre olive riescono a rappresentare". - (PRIMAPRESS)