Dolci pasquali: la storia del Pandolce Genovese voluto dall'ammiraglio Andrea Doria. La ricetta

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Il Pandolce Genovese è uno di quei dolci della tradizione pasquale. La storia di questa ricetta racconta che l’ammiraglio genovese Andrea Doria lanciò, agli inizi del ‘500, un concorso tra i pasticceri liguri per realizzare un dolce che non deperisse nei lunghi viaggi per mare. Nasceva così il Pandolce Genovese. Nello spazio della web Tv di Primapress viene proposta con Cinitalia, la ricetta di questo dolce raccomandato per la prossima Pasqua, è illustrata da Gabriele Ancarani il pastry-chef di una delle più rinomate pasticcerie di Novi Ligure: la Pasticceria alla Pieve. - (PRIMAPRESS)