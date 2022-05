Destinazioni enologiche: il Wine Resort di Villa Cordevigo apre un percorso “vita” nel cuore del Bardolino

(PRIMAPRESS) - VERONA - Nella tenuta di Villa Cordevigo, conosciuta per il suo Wine Resort, il Relais a 5 stelle proprietà delle famiglie Delibori e Cristoforetti, i produttori vinicoli del Bardolino, è stato realizzato un percorso vita. Inaugurato quest'anno è l’ideale per chi desidera svolgere attività fisica in armonia con la natura. Il circuito di allenamento si snoda in 12 tappe con attrezzi in legno e si conclude all’Osservatorio, il punto più alto dal quale, nelle giornate limpide e soleggiate, è possibile ammirare lo specchio argenteo del lago di Garda.

La proposta turistica è di una vacanza outdoor, tra ettari di boschi, ulivi, vigneti e giardini, con la piscina, l’Essentia Spa, 40 stanze spaziose e suite, una diversa dall’altra, che profumano di classico ma dotate dei moderni comfort, e un ristorante stellato, l’Oseleta, guidato dallo chef Marco Marras. E poi visite guidate, passeggiate a piedi e in bicicletta (anche con pedalata assistita), degustazioni enogastronomiche, tutto ciò che serve per ritrovare se stessi, nella natura e all’insegna del relax più autentico. - (PRIMAPRESS)