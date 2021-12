Cibo: apre a Roma "4Food", un hub per le startup dell'agroalimentare ad alto tasso di tecnologia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si inaugura domani 15 dicembre a Roma (Viale delle Province 155/A), la sede di 4FOOD, l'HUB dedicato all’Agrifood Innovation, uno spazio pensato come progetto di partecipazione di startup innovative, aziende, professionisti e imprenditori del settore agroalimentare e del food. Si parte da esperienze realizzate e dalle partnership già in essere sviluppate dalle startup presenti nell’HUB, come pOsti, Giusta, La Pecora Nera Editore, Xfarm. Così è nata ad esempio la guida dei ristoranti certificata in blockchain e la Giusta Gratifica che riconosce ai fattorini una premialità in criptovaluta, la tracciabilità della filiera del malto d’orzo 100% italiano. Il CEO di pOsti, Virgilio Maretto: “4FOOD è un luogo dedicato, un HUB appunto, per generare divulgazione, interazione, confronti su come la tecnologia può essere a supporto di ristoratori chef produttori per rendere sempre più accessibili i prodotti di qualità e far sì che la produzione agroalimentare sia sempre più sostenibile, con un focus particolare sulla tracciabilità e sulla sfida di una tecnologia che vuole rigenerare e valorizzare le piccole imprese agroalimentari attraverso i suoi prodotti. Il foodtech è un settore dove c’è un grande fermento di idee, una spinta creativa, quasi rivoluzionaria, dove le nuove tecnologie e le soluzioni digitali, sono il grande valore aggiunto e possono risolvere problemi concreti delle filiere.” Andrea Vitaletti professore della sapienza e socio fondatore di Giusta: “Tecnologie come la internet of Things e i Big Data ci offrono la possibilità di osservare e dunque potenzialmente comprendere e migliorare i processi di produzione, trasformazione, distribuzione e fruizione del cibo. La decentralizzazione della governante possibile grazie alla blockchain ci permette di immaginare un futuro in cui la trasparenza dei processi fornisca le più ampie garanzie di qualità per i consumatori e tutti gli attori della filiera. Tuttavia, affinchè queste promesse si possano finalmente realizzare è necessario che maturino in un ambiente sfidante e multidisciplinare. 4FOOD ambisce ad essere un primo seme per lo sviluppo di queste ispirato ai principi del design-thinking e alla filosofia dei living-lab”. “Abbiamo subito intuito che 4FOOD fosse un luogo ideale dove condividere esperienze e competenze diverse - afferma Simone Cargiani, amministratore de La Pecora Nera Editore - e la riprova l'abbiamo avuta immediatamente con la nostra casa editrice: dalla collaborazione con la startup pOsti e Andrea Vitaletti de La Sapienza sono nate le prime guide dei ristoranti al mondo tracciate in blockchain, tecnologia che ci ha permesso di certificare la correttezza del nostro operato e di avere un'interlocuzione con un'azienda leader nell'innovazione digitale come Almaviva, che ha messo a disposizione la sua piattaforma” - (PRIMAPRESS)