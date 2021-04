Casa Paladin: la sostenibilità delle quattro "V" della maison vinicola con le radici in quattro regioni

(PRIMAPRESS) - ANNONE VENETO (VENEZIA) - Le quattro “V” della maison vinicola veneta, Casa Paladin, fanno sintesi nella produzione delle tenute di Veneto, Friuli, Lombardia e Toscana. Vite, Verde, Vino e Vita sembra un pretesto creativo per dare contenuto ad uno storytelling enologico ma in realtà è un percorso, una maturazione di un processo iniziato nel 1962 fino ad arrivare ai giorni nostri. «Siamo convinti – afferma la famiglia Paladin – che la generazione presente debba soddisfare i suoi bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri». E’ così che tradizioni e affermazioni come “E’ stato fatto sempre così” possono essere anche stravolte con doveroso rispetto per sperimentare. Concimazioni, diserbanti e potature diventano regole ferree. La biodiversità del paesaggio è studio del territorio e l’imbottigliamento non è solo design della bottiglia ma assolve una funzione di sostenibilità. - (PRIMAPRESS)