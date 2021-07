Campari Group: nasce The Notes Collection, tre creazioni analcoliche per la creatività dei mixologist

(PRIMAPRESS) - MILANO - Da uno degli storici trend setter del rito dell'aperitivo nasce The Notes Collection. È un range di tre creazioni analcoliche ideate dall’Innovation Team del Gruppo Campari con l'intenzione di stimolare la creatività dei mixologist ma anche di strizzare l'occhio ad un pubblico giovane sotto il segno di un bere consapevole alcool free. Le tre varianti, The Bitter Note, The Vibrant Note e The Hidden Note , sono la nuova gamma più recente di infusioni miscelabili analcoliche di qualità.The Notes Collection si ispira all’ampio bagaglio di esperienza botanica di Campari Group nei bitter e liquori. L’intensità degli aromi e dei sapori è stata sviluppata dall’olfatto e dal gusto del rinomato Herbalist e Master Blender di Campari Group, Bruno Malavasi, in sinergia con l’esperienza del suo team, con ingredienti botanici provenienti da tutto il mondo.The Notes Collection si può assaporare in cocktail, in mocktail, liscia in aperitivi o digestivi e in base alla stagione sotto forma di drink estivi da gustare al tramonto o invernali per riscaldarsi. The Notes Collection è il sapore della vita in tutte le sue sfumature. Una fusione inaspettata di emozioni, sapori e fragranze che fungono da ispirazione per i barman.The Notes Collection offre tre distinte espressioni colme di carattere e ricchezza sensoriale: tre creazioni uniche, ognuna con un profilo gustativo, una personalità e un’occasione di degustazione distinti. Ogni creazione è realmente versatile e miscelabile e mette un’ampia scelta di sapori a disposizione dei barman.Francesco Cruciani, Managing Director Italian Icons in Campari Group ha affermato: “Campari Group è un orgoglioso pioniere dell’innovazione e The Notes Collection è una delle sue creazioni più recenti. Stiamo presentando delle bevande di qualità elevata nella categoria analcolica. In queste tre creazioni analcoliche molto complesse, i mixologist e gli sperimentatori scoprono diversi livelli di sapore. Ogni Note ha il suo carattere unico, che accompagna in un attraente percorso di scoperta sensoriale". www.thenotescollection.com - (PRIMAPRESS)