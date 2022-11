BTO 2022 Firenze: i nuovi trend del turismo enogastronomico nelle strade del vino in Italia e all’estero

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Si apre oggi a Firenze il BTO 2022, la manifestazione di turismo e innovazione che intende cogliere i trend che caratterizzeranno nel breve periodo. Un posto Nel topic che la rassegna affronta oggi è domani 30 novembre alla stazione Leopolda c'è uno spazio dedicato al Food & Wine Tourism, curato da Roberta Milano, si metteranno a confronto le strategie delle destinazioni internazionali con gli Enti del Turismo di Spagna, Slovenia e Danimarca, in partnership con ADUTEI, Associazione delegati Ufficiali Turismo Estero in Italia. Ma anche quelle di alcune rinomate destinazioni italiane, con: Bruno Bertero, direttore Ente turismo Langhe Monferrato e Roero, Elisabetta Nardelli, Trentino Marketing e Cristiano Casa, presidente di Destinazione Turistica Emilia. A supporto delle strategie i numeri, con gli interventi di: Monica Mantovani di Ipsos; Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale; The Fork. Tra le visioni quella di Davide Rampello, direttore Artistico Rampello & Partners, e Febo Leondini, docente Master in Trade management alla Luiss Business School. Focus su ristorazione con Carmela Colaiacovo, Presidente di Confindustria Alberghi, Anna Prandoni, direttore di Gastronomika, Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola. Sul vino e enoturismo con Vinophila, il primo metaverso dedicato al vino ed alle bevande alcoliche, e Winearound,piattaforma di prenotazione digitale per le visite nelle cantine. - (PRIMAPRESS)