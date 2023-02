Best Beer 2023: il microbirrificio Incanto trionfa con la sua “21 12” ad Hospitality di Riva del Garda

(PRIMAPRESS) - RIVA DEL GARDA - A Solobirra 2023, l’area speciale dedicata alla birra artigianale inserita nel Salone dell'Accoglienza, Hospitality a Riva del Garda fino al 9 febbraio, sono stati assegnati i titoli di Best Beer 2023 per gusto e proprietà organolettiche. A trionfare la “21 12” del Microbirrificio Artigianale Incanto, di Napoli, che si aggiudica il primo posto anche per la categoria Birre Speziate. Il podio per la migliore etichetta creativa Best Label 2023 va a Dario Frattaruolo Design per il progetto grafico creato per il Birrificio Badalà. Assegnato anche il Miglior Packaging Coordinato a Frei und Zeit, di Arno Dejaco con il progetto realizzato per Birrificio Viertel Group srl. - (PRIMAPRESS)