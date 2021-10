Bakery: il contest per il miglior panettone dell'anno premia Fabio Albanesi nella sezione "Classico"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La terza edizione del Campionato Mondiale che celebra il miglior panettone "The best Panettone in the World", organizzata dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria,quest'anno ha assegnato i premi alle tre categorie Classico, Decorato e Innovativo. A Palazzo Pallavicini di Roma i premi sono andati a Fabio Albanesi (Classico), Flavia Gareffa (Decorato), Luca Porretto (Innovativo) e nella sezione Gluten Free a Sacromonte Srl. "La competizione - ha sottolineato il presidente della Federazione Roberto Lestani - è un momento di confronto ma anche la volontà di tramettere l'arte della pasticcefria italiana nel mondo".





