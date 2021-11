Aperitivo con ostriche e bollicine italiane all'Oyster Bar Day di Innovative

(PRIMAPRESS) - NAPOLI – Tutti i giovedì, dalle 19.00 alle 20.30, gli ospiti dell'Oyster Bar Day di Innovative, emanazione contemporanea dello storico ristorante partenopeo ‘a Figlia d’‘o Marenaro di Assunta Pacifico, possono degustare tre ostriche Royal e un calice di bollicine italiane al prezzo di un aperitivo, ovvero 12 euro. Le Royal proposte in carta sono della Maison francese David Hervè e provengono dalle claires di Marennes et Oleron, nell’Aquitania francese. Famose oltre che per l’attenta coltivazione, determinante per la grandezza e la consistenza carnosa del muscolo, anche per i sentori e il gusto persistente, queste ostriche sono un cru dei più vocati siti d’Europa con una complessità e una persistenza infinita: dallo iodio al vegetale, dal sottobosco alla nocciola. Queste vere e proprie Rolls Royce dell’ostricoltura, frutto dell’esperienza della Maison Hervè e della storia del più bel territorio europeo dell’ostricoltura, da Innovative sono abbinate alle migliori etichette sparkling italiane.

Una proposta che nasce dalla visione, “innovativa” appunto, di ristorazione di Giuseppe Scicchitano, classe ’90, founder e manager del brand Innovative che nasce come spin off del fortunato locale ‘a Figlia d’‘o Marenaro di Assunta Pacifico, madre di Giuseppe. Forte dell’esperienza e della tradizione di famiglia, Giuseppe va oltre e propone una nuova Era della cucina tradizionale di pesce per offrire al pubblico un’esperienza culinaria diversa. Memoria e pensiero creativo sono i catalizzatori della sua proposta food capace di sorprendere con rivisitazioni di ricette storiche e preparazioni al tavolo, e facendosi espressione della sua generazione e del suo stile identitario e unico.

L'Oyster Bar Day è dunque un incontro franco-italiano, di eccellenze enogastronomiche, di storia, di cultura e di amore, nato per sottolineare l'importanza di un momento della giornata, quello dell'happy hour, che è sempre più spazio sociale in cui esperire nuovi modi di condividere e relazionarsi. È un'intuizione di Giuseppe Scicchitano, 30 anni, figlio di Assunta, cresciuto tra le cucine di famiglia e mosso da una forte vocazione ad immaginare e osare nuove imprese. Innovative è un'esperienza di cucina che si nutre di memoria e pensiero creativo. È ricerca, capacità di sorprendere anche con un solo dettaglio.