Aceto di Modena: le ricette vincenti del concorso “Giovani Talenti Balsamici”

MODENA - La versatilità dell'aceto balsamico tradizionale di Modena D.O.P. si è fatta conoscere in tutte le dimensioni del food contemporaneo ma lascia ancora spazi di sorpresa. Le vincitrici del concorso "Giovani Talenti Balsamici" organizzato dalla scuola alberghiera Serramazzoni di Modena in collaborazione con i produttori Antiche Acetaie, lo hanno sperimentato con successo nel Black Bacardi Cocktail, nel tempeh e nel semifreddo al torrone.

Roberta Scialla, 19 anni di Modena, Giulia Vivi, 18 anni di Montese, e Alice Bigliardi, 18 anni di Scandiano, sono le vincitrici del quarto concorso "Giovani Talenti Balsamici" chiamate a presentare delle proprie ricette originali, a sperimentare nuovi abbinamenti che prevedessero sempre l'utilizzo di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P.. In giuria Richard Abou Zaki del ristorante "Retroscena", una stella Michelin a Porto San Giorgio, e Davide Di Fabio (entrambi ex "Osteria Francescana" di Massimo Bottura), ristoratori d'eccezione come Giacomo Marcattilii (Ristorante San Domenico di Imola, due stelle Michelin) e il Presidente del Consorzio "Modena a Tavola" Stefano Corghi, il food photographer Lido Vannucchi, la scrittrice Sara Favilla, il giornalista gastronomico Manfredi Nicolò Maretti oltre alla direttrice della Scuola IAL Giovanna Cammelli, al presidente del Consorzio Produttori Antiche Acetaie Mario Gambigliani Zoccoli e all'esperto degustatore dell'AED Enrico Nasi.