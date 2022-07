A settembre torna Ischia Safari con gli chef Di Costanzo e Palamaro

Gli chef Pasquale Palamaro e Nino Di Costanzo

(PRIMAPRESS) - ISCHIA (NA) - Annunciate le date della sesta edizione di Ischia Safari dopo due anni di pausa: l’evento si terrà il 25 e 26 settembre. Come sempre i fondi raccolti andranno a sostenere una borsa di studio in istituto alberghiero di una regione italiana. «Stiamo registrando richieste da chef e sponsor provenienti da tutta Italia e non può che farci piacere – spiegano gli chef stellati ischitani Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro, i due ideatori tra i promotori e organizzatori della kermesse -. C’è voglia di ripresa, finalmente rivedremo amici che a causa della pandemia abbiamo dovuto tenere distanti. Nel 2019 abbiamo avuto oltre 300 tra chef, pizzaioli, pasticcieri e artigiani del gusto in generale. Sicuramente per questa edizione faremo ancora di più. Già abbiamo supportato gli studenti di Basilicata, Campania, Umbria. Stiamo mettendo a punto il tutto e definendo anche chi beneficerà di ciò che raccoglieremo con l’edizione 2022»

Confermato il format delle precedenti edizioni. Domenica 25 il charity dinner al ristorante Indaco del Regina Isabella con la presenza di una selezionata pattuglia di cuochi stellati. Lunedi 26 a partire dalle 19.30 presso il Parco Termale Negombo il grande appuntamento di chef, pizzaioli e pasticceri. Un parco, di oltre nove ettari, nella splendida baia di San Montano: un lungo litorale di sabbia finissima, quattordici piscine e un giardino botanico ancorato alla tradizione contadina del luogo. Qui gli artigiani del gusto metteranno, al centro delle loro creazioni, ingredienti di grande qualità, che rappresentano la migliore dispensa del nostro patrimonio gastronomico. Ad arricchire la due giorni altri eventi tra cui, il lunedì, il dibattito sulle problematiche del lavoro e come affrontarle e sui progetti futuri del comparto.

L'associazione culturale Ischia Saperi e Sapori - Centro Culturale e Artistico organizzatrice di Ischia Safari ha come suoi soci fondatori Nino Di Costanzo, Pasquale Palamaro, Giancarlo Carriero, Marco Castagna, Paolo Fulceri Camerini, Marianna Schiano. Non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione della cultura enogastronomica. Coinvolti nell’organizzare Ischia Safari anche due personalità note per l’impegno nell’accreditare Ischia come meta turistica internazionale, Giancarlo Carriero della famiglia proprietaria de L’Albergo della Regina Isabella e Paolo Fulceri Camerini, proprietario del Parco Termale Negombo. - (PRIMAPRESS)