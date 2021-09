A Salerno arriva il Dinner in the Sky per cenare là dove volano le aquile ma con lo sfondo del Golfo di Salerno

(PRIMAPRESS) - SALERNO - Non sappiamo quanto le emozioni adrenaliniche avranno il sopravvento sul gusto ma il Dinner in The Sky è entrato nelle 100 cose da fare almeno un volta nella vita. Selezionato da Forbes come “il ristorante più insolito del pianeta” - è un progetto internazionale nato nel 2007 e che ha già toccato 70 paesi di 5 continenti per oltre 5mila eventi in 64 città del mondo.

A Salerno arriverà il 23 settembre e si fermerà fino al 26. Ad ospitare la piattaforma di 5 tonnellate sarà la Stazione Marittima di Salerno. Il programma prevede 7 salite al giorno, dalla prima colazione all’after dinner: ad ogni ora un cambio di scena, di chef e di programma. Un’esperienza oltre l’ordinario, riservata a 22 ospiti per volta. L’insolita tavolata è sostenuta da 16 potenti cavi di acciaio e sollevata da una gru da 120 tonnellate. I commensali sono seduti intorno al tavolo, assicurati alle loro poltrone, al centro c’è una cooking station in cui si muove lo chef.

Il main sponsor dell’evento, è Kimbo che contribuisce a mettere un tocco di “caffeina” al già adrenalitico dinner.

Per quanto l'offerta gastronomica è una Cucina contemporanea, di tradizione e creativa, cocktail e grandi vini completano il programma che prevede il Breakfast alle 10, il Pranzo alle 12 e alle 13.30, l'Aperitivo alle 17, l'Apericena alle 18.15 e la Cena alle 19.45 e alle 21.20. La serata si chiude con l'After dinner delle 23: musica e drink a 50 metri di altezza con lo scenario del Golfo di Salerno.