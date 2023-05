Tuttofood: i nuovi stili di consumo alimentari salutistici nella vetrina di Fieramilano

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'avvio di Tuttofood a Milano, la rassegna che coinvolge oltre 2.500 brand provenienti da 45 Paesi conferma l'interesse verso il settore che più detta ed analizza le nostre abitudini quotidiane.

A Fieramilanocity fino all'11 maggio, si esploreranno tutte le tendenze di consumo sempre più caratterizzate da principi salutistici.

“Tra i trend in aumento, notiamo una crescente attenzione ai temi del benessere e della salute”, conferma Paolo Isolati, Sales & Marketing Director di Bauli. “Per questo abbiamo creato un’offerta dedicata Health&Wellbeing, con opzioni senza glutine e senza lattosio in gamme specifiche con i marchi Bauli e Doria, che includono pane, snack salati, pangrattato, pasta, biscotti e prodotti per la prima colazione, ma anche per le ricorrenze. In parallelo, siamo impegnati in numerose iniziative per ridurre il nostro impatto ambientale, registrando un calo delle emissioni climalteranti di oltre 1.000 tonnellate di CO2 negli ultimi due anni. Un’attenzione che per noi si traduce anche in standard qualitativi elevati nella selezione dei nostri fornitori”. “Osservando i nuovi trend di consumo, le nostre parole chiave sono healthy, protein e snacking”, ragiona Tiziano Manco, Direttore Business Unit Mercato Italia di Granarolo. “Per questo abbiamo lanciato la linea Granarolo Benessere, dove sono riuniti i prodotti funzionali del Gruppo dedicati a specifici bisogni per tutta la famiglia: Accadì per le persone che hanno difficoltà a digerire il lattosio, Oggi Puoi per i formaggi a ridotto contenuto di grassi e sale, High Protein per la gamma dei prodotti ricchi di proteine. nelle nostre parole chiave abbiamo anche Unconventional, come la nostra linea alternative meat, 100% vegetale. Anche la sostenibilità è entrata da tempo nella strategia del Gruppo attraverso #bontàresponsabile, progetto strategico di lungo periodo che agisce sulla leva dell’innovazione in logica di trasformazione (di processo e packaging) e agricolo-allevatoriale”.

Aggiunge Angelica Addeo, Brand Manager Ventura di Madi Ventura: “Nell’ambito del grande mondo dell’healthy food and snacking, stanno emergendo nuove categorie nell’ambito di due grandi filoni tematici: il plant based o vegetale e il protein positioning. Nella frutta secca, la grande attenzione della grande distribuzione è volta alle confezioni richiudibili trasparenti a peso imposto, che offrono la possibilità di vedere molto bene il prodotto e la selezione delle materie prime. Ventura, nella scelta di calmierare l’effetto “plastica” derivante da questo nuovo trend di formato e di modalità espositiva, propone l’intera linea di vaschette in plastica ottenuta per il 50% da plastica riciclata, a sua volta 100% riciclabile”.

Non a caso la grande novità di quest’anno nel layout sarà il Green Trail, un percorso identificato da una comunicazione dedicata alla scoperta di prodotti green, plant-based, km zero, ma anche salutistici e free-from, attraverso tutti i settori. - (PRIMAPRESS)