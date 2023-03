Golfo di Follonica: la cucina “natura” di Zacchei e Dodi al The Sense Experience Resort

(PRIMAPRESS) - FOLLONICA - Nelle cucine del The Sense Experience Resort di Follonica arriva la cucina emozionale di Alessandra Zacchei e Nazareno Dodi, coppia di chef in cucina e nella vita. I due professionisti promettono un'esperienza sensoriale legata alle materie prime, alla natura e al territorio, in linea con la filosofia del resort “Be natural, be you”. Nei piatti i sapori del mare si mischiano a quelli della Toscana più autentica. Si aggiungono profumi e aromi di piante e fiori provenienti dal parco del resort e dall’orto giardino, uno spazio dedicato alla coltivazione di diverse specie botaniche per una cucina a Km0.

Il The Sense Experience Resort, incastonato in un parco secolare affacciato sulla spiaggia del Golfo di Follonica, riaprirà, come anticipa il VP Operation del Gruppo Icon Collection, Ciro Verrocchi, per la stagione 2023 ai suoi ospiti il prossimo 6 aprile con una novità: non uno ma ben due nuovi Chef. - (PRIMAPRESS)