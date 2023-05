Food: presentato a Milano, Journey in Italy, il format della cultura e dello stile italiano

(PRIMAPRESS) - MILANO - Presentato a Milano, Journey in Italy, il format che esplorerà paesaggi scoprendo ricchezze bioculturali nascoste e sorprendenti. Una celebrazione del patrimonio culturale italiano: creatività, design, architettura, enogastronomia, arte, storia, tradizione e innovazione.

Journey in Italy, di fatto, si richiama al The Grand Tour con una serie di eventi e pubblicazioni reali e virtuali che celebrano e diffondono i capisaldi della cultura e dello stile italiano. Cibo e bevande italiane tradizionali e contemporanee presentate attraverso narrazioni, cene e degustazioni in eventi culturali e formativi. Si parte a Maggio da Milano, per proseguire nelle principali città del Nord America e poi in Italia, in Spagna e in altri Paesi del mondo. The Grand Tour è parte della settimana Cacio&Pepe, incentrata sul celebre classico della cucina italiana.

La conferenza stampa in America è fissata il 19 maggio a New York, USA, presso Eataly Downtown, e Journey in Italy - The Grand Tour verrà illustrato anche alle Nazioni Unite all'Ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante dell'Italia.

In coincidenza con la candidatura della Cucina Italiana all’UNESCO quale Patrimonio dell’Umanità, si terranno 82 cene organizzate da Cacio&Pepe Week. In contemporanea, nei 9 stores nordamericani di Eataly, si svolgeranno 9 cene quotidiane, dal 19 al 26 maggio 2023. Inoltre, vi saranno 2 masterclass con Chef Heinz Beck *** Michelin, con Antonella Bondi OlfactoryDesigner, con Chef Luca Fantin * Michelin. - (PRIMAPRESS)