Food: nove ristoranti thai nella top ten culinaria asiatica. In testa Le Du di Bangkok ma con una nota italiana nell’acqua

(PRIMAPRESS) - BANGKOK (THAILANDIA) - Il ristorante thailandese Le Du di Bangkok è la migliore destinazione culinaria del continente. Sono 9 i ristoranti thai nominati nell’elenco dei 50 migliori ristoranti asiatici del 2023, di cui quattro nella top 10. Yuthasak Supasorn, governatore di TAT, ha dichiarato: “La forte performance della Thailandia nella classifica dei 50 migliori ristoranti asiatici del 2023 è semplicemente meravigliosa e sottolinea la reputazione del Regno come destinazione gastronomica di livello mondiale. Si adatta anche bene alla strategia del TAT per promuovere le basi soft-power 5F della Thailandia con gastronomia, film, festival, muay thai, moda”. Guidato dallo chef Thitid “Ton” Tassanakajohn, il ristorante Le Du presenta una versione moderna della cucina thailandese. Il suo piatto d’autore è il Khao Kluk Kapi, un gambero di fiume al burro, grigliato e servito con un risotto a base di due tipi di riso della Thailandia settentrionale mescolati con pasta di gamberi e condimenti. Gli altri otto ristoranti thailandesi presenti nella lista degli Asia’s 50 Best Restaurants 2023, sponsorizzati da S.Pellegrino & Acqua Panna, sono: Nusara al n. 3, Gaggan Anand al n. 5 e Sorn al n. 9. Sühring si è piazzato al numero 22, Ms. Maria e Mr. Singh al numero 33, Potong al numero 35, Raan Jay Fai al numero 38 e Baan Tepa al numero 46. Con nove ciascuno, Thailandia e Singapore hanno avuto il maggior numero di voci nell’elenco. Tutti e nove i ristoranti thailandesi sono a Bangkok. L’elenco Asia’s 50 Best Restaurants 2023 è stato annunciato durante una cerimonia di premiazione svoltasi presso il Resorts World Sentosa di Singapore il 28 marzo 2023. La classifica si basa sul voto dell’Asia’s 50 Best Restaurants Academy composta da oltre 300 fra scrittori e critici gastronomici, chef, ristoratori ed esperti di cucina regionale. - (PRIMAPRESS)