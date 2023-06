Food: al The Owo di Londra sbarcano la Langosteria di Enrico Buonocore e lo chef Mauro Colagreco

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dopo Parigi e St.Moritz, la Langosteria, il concept di locali creati da Enrico Buonocore, aprirà a Londra nel 2024. A darne notizia lo stesso Buonocore anticipando che i menù del marchio si affiancheranno al locale The Owo raggiungendo, così l’ottavo locale del gruppo. Al The Owo (acronimo di The Old War Office), arriva anche i locale milanese Paper Moon e lo chef Mauto colagrco che aprirà tre ristoranti nel Rafles London at The Owo. - (PRIMAPRESS)