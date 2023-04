A Sanremo si prepara The Grapest Award: il circuito professionale dei vini da DOP a Igt

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Si terrà il prossimo 20 maggio 2023 a Sanremo l'evento The Grapest Award” che vedrà come protagoniste sui banchi di assaggio, le aziende vitivinicole italiane che intendono entrare in un circuito creato dai professionisti per i professionisti. “The Grapest Award” le cui iscrizioni scadranno il 30 Aprile prossimo, metterà in contatto le cantine e gli operatori del settore, creando un filo diretto tra produttore e il consumatore. Le cantine e i prodotti vincitori del riconoscimento faranno parte della guida “The Grapest Award 2024” che verrà pubblicata in formato digitale e cartaceo a Ottobre 2023. Una guida tra territori e regioni che permetterà di attraversare l’Italia, dove troveremo le cantine presenti, in un percorso fatto di tradizione e di cultura.

L’iniziativa, ideata da Marco Gallo di Decantico, è uno step culturale e commerciale, che vedrà l’apertura di una piattaforma di e commerce che contemplerà solo i prodotti premiati diventando il primo negozio online di sole eccellenze nazionali. Al “The Grapest Award” potranno part3cupare i vini che appartengono alle classificazioni europea DOP o IGP (DOCG, DOC, IGT). La scadenza per entrare nel circuito è il prossimo 30 aprile. - (PRIMAPRESS)