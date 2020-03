iostoacasa con le letture gratis di libri e riviste ed il cinema dell'Ischia Festival e Minerva Picture

(PRIMAPRESS) - MILANO - #Iostoacasa e le giornate, sopratutto quelle del weekend diventano lunghe. Ecco che alcune aziende editoriali, nel principio di solidarietà di questa emergenza, hanno promosso delle iniziative per la lettura gratis.

Mondadori ha dato il via a tre mesi di abbonamento gratis alle riviste del Gruppo che sono disponibili online: CasaFacile, Chi, Donna Moderna, Focus, Focus Junior, Focus Storia, GialloZafferano, Grazia, Icon, Icon Design e Tv Sorrisi e Canzoni; mentre per la sezione libri ci sono anche ebook gratuiti a scelta tra quelli del catalogo di saggistica, narrativa, varia e libri per ragazzi. L’ebook scelto però si potrà visionare e leggere solo disponendo dell’app Kobo books disponibile per smartphone e tablet.

Sul sito Solidarietà Digitale c’è la casa editrice Il Saggiatore che offre un ebook che si potrà scaricare gratuitamente.

Libro Parlato Lions offre invece il download e l’ascolto gratuito dei suoi audiolibri per le persone con disabilità fisico-sensoriale o Dsa certificate. Un gesto che permetterà l’accesso alle persone che ne avranno diritto a ben 10.000 audiolibri.

Bertoni Editore propone invece un libro gratis per tutti coloro che ne faranno richiesta. L'ebook si potrà scegliere sul sito ufficiale e si dovrà poi inviare una mail indicando nome, cognome e titolo scelto per ricevere il formato pdf o ebook.

Per i più piccoli invece segnaliamo Smart Tales, una libreria digitale di testi e contenuti creati da educatori che lavorano con i bambini dai 3 ai 6 anni. Smart Tales offre l’abbonamento gratis.

L’Ischia Film Festival mette invece a disposizione degli utenti i film degli autori cinematografici che hanno partecipato al festival nel corso degli anni. Sul sito ufficiale si possono avere tutte le informazioni. Anche Minerva Picture partecipa attivamente al progetto #iostoacasa e mette a disposizione gratuitamente 100 film da visionare iscrivendosi al sito www.thefilmclub.it. - (PRIMAPRESS)