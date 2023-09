Mostra del Cinema: oggi in concorso arriva “Lubo” ultimo dei 6º film italiani in gara tratto dal romanzo “Il Seminatore”

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Arriva oggi in gara, all'80ª Mostra del Cinema di Venezia, l'ultimo dei 6 film italiani in concorso, È "Lubo" di Giorgio Diritti, tratto dal romanzo "Il seminatore" di Mario Cavatore. In gara anche "Holly" di Fien Troch, racconto su una comunità che proietta sul misterioso dono di una ragazza i propri bisogni e convinzioni. Fuori gara "Amor" di Virginia Eleuteri Serpieri, un viaggio onirico nel ventre di Roma, e "Daaaaaali!" di Dupieux, ritratto del maestro del surrealismo. - (PRIMAPRESS)