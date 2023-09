Mostra Cinema: oggi è il giorno di David Fincher con l’atteso The Killer con Michael Fassbander

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - La quinta giornata dell'80ª Mostra del Cinema di Venezia vede il ritorno di David Fincher con il suo The Killer, con Michael Fassbender e Tilda Swinton. In concorso La Bete di Bertrand Bonello e Die Theorie Von Allem di Timm Kroger. Fuori concorso The Caine Mutiny Court-Martial di Friedkin, e Menus Plaisirs-Les Troisgros, documentario di Frederick Wiseman. A Orizzonti il secondo film italiano in gara, El Paraiso di Enrico Maria Artale. - (PRIMAPRESS)