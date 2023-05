David di Donatello, Mattarella: “Questo riconoscimento valorizza i talenti presenti e quelli del futuro”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Questa giornata è una festa del cinema italiano ma anche una importante vetrina". Così il Presidente Mattarella alla cerimonia in Quirinale per i David di Donatello. Il premio "valorizza i talenti presenti e guarda a quelli di domani.Incoraggiamento a cinema e Paese". "Il cinema è immaginazione e storia, emozione e cultura. E' anche svago, sogno, libertà", ha concluso Mattarella. Il ministro della Cultura Sangiuliano ha detto: "Nel David di Donatello cinematografico si intrecciano l'arte scultorea con l'arte letteraria". E poi si è accennato a come il Piano di Ripresa e Resilenza abbia contemplato lo sviluppo del settore. - (PRIMAPRESS)