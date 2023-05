Cinema: si chiude la 76ª edizione del Festival di Cannnes con la Palma d’oro alla regista Justine Triet

(PRIMAPRESS) - CANNES - La 76ª Edizione del Festival del Cinema di Cannes Cannes, si chiude con l'assegnazione della Palma d'oro alla regista francese Justine Triet per il suo film "Anatomie D'une Chute". Tra i premiati: miglior attore Koji Yakusho per Perfect days di Wim Wenders, miglior attrice Merve Dizdar per About dry glasses. Miglior sceneggiatura al film giapponese Monster. Premio della giuria a Les feuilles mortes di Aki Kaurismaki. Miglior regista il vietnamita Tran Anh Hung.Il Gran Prix a The zone of interest di Jonathan Glaze. Nessun premio per l'Italia. - (PRIMAPRESS)